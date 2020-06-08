كيف تكوني إمرأة مثيرة؟



كثير من النساء يظنن ظناً أنهن مثيرات.

لكن أن تكون المرأة " HOT" يحتاج منها بعض الجهد.. فضلاً عن مميزات رئيسية.

لا تنغري أو تصدقي بعض التعليقات التي تسمعيها من عاري سبيل في الشراع، فكثير منهم يبحث عن "قطعة لحم" فقط.

ولا تظني أن عمليات التجميل والبوتكس والزفت اللي بتعملوه يمكن ان تحولك إلى إمراة مثيرة.. لأن القالب غالب.

ولكي تكوني إمرأة مثيرة ينبغي ان تعرفي أن من اول صفاتها تناسق جسمها وجماله.

كما ان المرأة المثيرة تهتم بمظهرها الخارجي وأناقتها، لأن لذلك أثراً كبيراً في لفت نظر الرَّجل إليها، فأهم ما عليها الاعتناء به هو بشرتها؛ لأنَّها أول ما تقع عليه عينا الرَّجل فلو كانت صافية وبرَّاقة فإنَّ ذلك سيزيد من جاذبيتها تجاه الجنس الآخر.

لا تهتمي كثيرا بالمكياج والزينة ولا تبالغي به، لأن الرجل يميل إلى البساطة في الزينة؛ لأنَّها تُظهر مفاتن ومواطن جمال المراة بشكل أكبر.

حافظي على الوزن المثالي ولكن لا يعني ذلك ان تكوني عصاة بلياردو .. فالرجل يحب المراة المكتنزة وليس السمينة.

واضح.. إذا مش واضح أعيدي قراءة الموضوع يمكن تفهمي؟.