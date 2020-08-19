منشور 19 آب / أغسطس 2020 - 06:29 حمار في الشارع كل ما تسأل وحدة عن اولادها تقول لك: ييييي.. أنا ربيتهم أحسن تربية. طيب والحمير اللي بنشوفهم ماشيين في الشارع من وين جاؤا..؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند كيف ربيتي أولادك..؟ الانقلابيون في مالي يتعهدون بإجراء انتخابات خلال إطار زمني ”معقول“ فلسطين حرة وعربية وشعب الإمارات وعلمها مقدران قائمة أنصار السيسي تحصد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المصري أردوغان: لن نرضخ لـ"قراصنة" وسنواصل التنقيب في شرق المتوسط Loading content ...