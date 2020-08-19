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كيف ربيتي أولادك..؟

منشور 19 آب / أغسطس 2020 - 06:29
حمار في الشارع
حمار في الشارع

كل ما تسأل وحدة عن اولادها تقول لك: ييييي.. أنا ربيتهم أحسن تربية.
طيب والحمير اللي بنشوفهم ماشيين في الشارع من وين جاؤا..؟

 

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