كيف قالت للبائع انها تريد ان تشتري موز؟

تايلندية تزوجت صينيا مقيم في امريكا وسافرت للعيش معه.

لم تكن تعرف الانجليزية..

ذهبت مرة الى دكان قرب المنزل لشراء افخاذ الدجاج.. فحاولت جهدها ان تشرح للبائع فلم يفهم عليها.. فكشفت عن فخذها. فاراها البائع افخاذ البقر والخرف والدجاج وغيرها فاختارت ما تريد.

في المرة الثانية كانت تريد صدر حبش.

فذهبت الى البائع الذي لم يفهم عليها.. فارته صدرها. فاراها لها صدور البقر والدجاج الحبس فاختارت ما تريد.

افي المرة التي تلت ارادت ان تشتري موز..!؟ فلم يفهم عليها البائع، رغم كل محاولاتها لافهامه. ولما طال حوار الطرشان بينهما..تطلعت الى الشارع فرات زوجه ينزل من سيارته. ذهبت واحضرته..

هل يمكن ان تخمنوا كيف فهم الزوج البائع ان زوجته تريد موزا..!؟

بسيطة

قال الزوج

له

بالانجليزية

: بنانا..!؟