كيف ماتت أنثى الصقر؟

عالم فرنسي أجرى دراسه علمية على الصقور ..

فذهب لعش الصقر ورفع البيض الذي فيه ووضع مكانها بيض دجاجة ..

المهم جاء الزوجين للعش

واحتضنوا البيض حتى خرجت فراخ الدجاجة والمفروض ان يكونو صقورا .

الصقر الذكر عندما شاهدهم طار بعيدا عن العش وابتعد ...

ولاحظ العالم الفرنسي انثى الصقر تشاهد الفراخ بنظرة استغراب....

وبعد ساعه رجع الصقر ومعه مجموعه كبيرة من الصقور وقاموا بأفتراس انثى الصقر حتى ماتت ..

وقبل ان تموت .

يقول العالم الفرنسي بانه سمعها تقول هذين البيتين :

ذبحتني قدام ربعك وانا أغليك **

كسرت قلبي مثل كسر الزجاجة

ياصقر ماكنت أخونك مع ديك **

البيضة اللي بعشنا من دجاجة

محشش يكتب قصة عن الخيانه

الله لا يوفقه ... اندمجنا معه.