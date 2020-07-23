لا تضع كوب ماء قرب سريرك

رغم أن لشرب الماء فوائد عديدة، إلا ان العلماء لا ينصحون بوضع كوب ماء قرب السرير لشربه عند الحاجة.. لهذه الأسباب:

أشار الخبراء إلى أن صب الماء في كوب وتركه حتى الصباح يجعله أكثر عرضة لجمع الجسيمات الضارة، والتي قد ينقلها البعوض والذباب والحشرات الأخرى أو الغبار الذي يلوث الماء دون أن تلاحظها عندما تشربه عند الاستيقاظ.

إذا قمت بملء الزجاج بماء الصنبور، فسيحتوي الماء على نسبة كلور مضافة لتطهيره، ولكن الكلور يتبخر بين عشية وضحاها، مما يغير مذاق الماء، ولذلك، قد تجد أن الماء طعمه غريب مقارنة بما اعتدت على شربه.

عندما تأخذ رشفة من الماء، فإنك تنقل ملايين البكتيريا من فمك إلى الزجاج، ثم إلى الماء، لذا، إذا قررت شرب القليل من الماء من هذا الزجاج في المساء قبل النوم، فإن الجراثيم ستدخله وتتكاثر حتى الصباح.

يمتلك العديد من الناس منافذ كهرباء وأجهزة كهربائية بالقرب من أسرتهم، ولذلك قد يشكل كوب الماء خطرًا كبيرًا على حياتك ومنزلك إذا انسكب دون قصد وتسبب في ماس كهربائي.

عندما تترك الماء في كوب يمتص كمية صغيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يغير توازن درجة الحموضة قليلاً فيصبح الماء أكثر حمضية، وعلى الرغم من أن ذلك لن يؤثر على صحتك، إلا أنه يغير مذاق الماء.