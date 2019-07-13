لغز "كندي" للاذكياء فقط

هذا اللغز تم طرحه في اختبار قدرات لجامعة كندية ، قد يبدو لك سهلا و لكنه يحتاج لتفكير و تركيز شديد حتى تستطيع الوصول للحل الصحيح.

اللغز:

شخص نصاب و حرامي دخل محل لبيع الكتب ليشتري كتاب بقيمة 10 دولار و كانت معه ورقة من فئة 100 دولار و لكنها مزورة ، قدم المائة دولار المزورة لصاحب المحل و لم يلاحظ صاحب المحل أنها مزورة فأخذها ولم يكن لديه فكة ، فخرج صاحب محل الكتب الى صاحب المطعم الذي بجواره ليصرف المائة دولار لفئات اصغر ، فقام صاحب المطعم بصرفها وأدخلها في الدرج بدون أن يتأكد مما إذا كانت المائة دولار حقيقة أو مزوره كونه على ثقه بأن صاحب المكتبة لن يخدعه ، فأخذ صاحب المكتبة النقود التي قام بصرفها و قام باعطاء الكتاب و باقي المائة دولار اي 90 دولار للشخص النصاب الذي أخذها بسرعه و انصرف .

بعد نصف ساعة جاء صاحب المطعم إلى صاحب محل الكتب ليعيد له المائة دولار و يخبره أنها مزورة فأخذها صاحب محل الكتب و هو لا يستطيع أن ينطق بكلمة فهذا خطأه هو، اذ لم يتأكد من أنها حقيقية ، فما كان من صاحب المكتبه إلا أن أعاد لصاحب المطعم 100 دولار أخرى حقيقة .

السؤال :

كم المبلغ الذي خسره صاحب محل الكتب ؟

الإجابة غداً..