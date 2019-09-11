لماذا لا ترتدين اللون الأصفر؟

كثير من النساء يحببن اللون الأصفر، مثل هذه الأمريكية إيلا لندن، 35 سنة، غدا هذا اللون هاجساً بالنسبة لها تعيش به لسنوات طويلة، بعدما قامت بتغير كل شئ حولها إلى لون الشمس الذهبي.

والأصفر لمن لا يعرف يعتبر من أكثر الألوان فرحًا فهو يمثل التوهج والإشراق، وهو أكثر الألوان إضاءة ونورانية ارتباطًا بلون الشمس.

يساعد على تنمية القدرات العقلية وعلى التركيز، فهو من الألوان التي تنشط المخ والأعصاب فيساعد في تنقية العقل والاسترخاء. سرعة البديهة والذكاء والتميز هي دلالة اللون الأصفر الأهم، فهو يعطي الحيوية والقدرة على الإبداع ويعتبر رمزًا للتغيير والتطوير.

يؤثر هذا اللون ايجابيًا على عمل الكبد والطحال والبنكرياس والغدة الدرقية.

فسر بأنه لون الحكمة للناس المثاليون والمتفائلون والسعداء، فهو يقاوم الشعور بالاكتئاب.

عندما يُحلم بهذا اللون في المنام فيكون له دلالات كثيرة فقد يدل على تعب ومرض أو قد يدل على حب وغيرة وقد يكون يدل على حسد أو خضوع في عبادة.

ومن دلالات اللون الأصفر أنه يدل على الحزن والهم والذبول والفناء وهذه الدلالات ترتبط بالخريف وموت الطبيعة.

يدل على الخديعة والأشياء المزيفة وغير الحقيقية، مثل: صحف الإشاعات حيث تسمى الصحافة الصفراء وتكون جميع أخبارها مفبركة وكاذبة، وأيضًا الابتسامة المتكلفة التي تكون بدون شعور ويضحكها الشخص لشخص لا يحبه تسمى ضحكة صفراء. وفسر أيضًا على أنه لون الغيرة.

أخيراً.. ارتدي هذا اللون ولا تترددي.. وتذكري أن الحكومات والمعارضة تعشقان اللون الأصفر . وتذكري أن أصحاب السترات الصفراء.. قلبوا باريس، فهو لون يصلح للانقلابات أيضاً.