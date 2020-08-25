منشور 25 آب / أغسطس 2020 - 08:43 علاقة بس تتعرف على وحده وبعد فترة تحكيلك: هسة احنا شو بالنسبة لبعض !؟ هون بتحس انو خلص الشهر المجاني ولازم تقرر اذا بتشترك بالخدمة او تلغيها..! مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عباس: الفلسطينيون اساس السلام وليس التطبيع مع دول عربية ترشيح ترامب رسميا لولاية رئاسية ثانية أي لو صمموها ع الكمبيوتر.. مش راح تزبط! لما تسألك: شو نهاية العلاقة؟ استنفار اسرائيلي بعد الاشتباه بوجود متسللين من الجولان Loading content ...