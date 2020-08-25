  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. لما تسألك: شو نهاية العلاقة؟

لما تسألك: شو نهاية العلاقة؟

منشور 25 آب / أغسطس 2020 - 08:43
علاقة
علاقة

بس تتعرف على وحده وبعد فترة تحكيلك:
هسة احنا شو بالنسبة لبعض !؟
هون بتحس انو خلص الشهر المجاني ولازم تقرر اذا بتشترك بالخدمة او تلغيها..!

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...