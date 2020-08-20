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لما يشوي جارك..؟

منشور 20 آب / أغسطس 2020 - 05:48
شوي
شوي

 

واحد شاف جاره عم يشوي لحم ومرته بتطبخ  مجدرة قام بعتله صحن مجدرة مع ابنه،  واستنى..
رجع الولد بالصحن ملآن سلطة..
ههههههه

 

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