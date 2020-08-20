منشور 20 آب / أغسطس 2020 - 05:48 شوي واحد شاف جاره عم يشوي لحم ومرته بتطبخ مجدرة قام بعتله صحن مجدرة مع ابنه، واستنى.. رجع الولد بالصحن ملآن سلطة.. ههههههه مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند لما يشوي جارك..؟ عقوبات اميركية تطال الاعلامية لونا الشبل و5 مسؤولين وقادة عسكريين سوريين ترامب للكاظمي: ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف من العراق 87 وفاة بكورونا في العراق و42 في السعودية 30 شخصا يتناوبون على اغتصاب فتاة "قاصر" في إسرائيل Loading content ...