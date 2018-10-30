علب

حين يطفر مواطنون ويتذمرون من الوضع الاقتصادي وسلوك الحكومة، يقول احدهم :"لم يبق إلا ان تركب الحكومة عداداً للهواء الذي نتنفسه"؟.

الواقع أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً، وغير قابل للتحقيق، بل ومستحيلاً.. ولكن، وكما يقول مثل امريكي : "إحذر ان تحلم كثيراً فقد تتحقق احلامك"، عليك ان تنظر أولاً الى هذه العلب في هذه الصورة التي تباع في الصين.. وتحفظها، لأنها علب معبأة بالهواء؟.

: كيف؟. حسناً ، فنظراً لزيادة ضباب الأدخنة المتصاعدة من المصانع والتلوث في المدن، تقوم شركات بتعبئة الهواء فى علب معدنية بنكهات مختلفة، وبيعها للزبائن ليتنشقوا هواء عليلا يضارع النسيم.

: هذا اللي باقي..!