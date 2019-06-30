لو كنت بهذا الموقف الصعب.. كيف ستتصرف؟

هذا السؤال ورد في امتحان وظيفي:
كنت تقود سيارتك في ليلة عاصفة .. وفي طريقك، مررت بموقف للحافلات بمنطقة نائية ورأيت ثلاثة أشخاص ينتظرون الحافلة:
1- امرأة عجوز توشك على الموت
2- صديق قديم سبق ان أنقذ حياتك
3- خطيبتك التي كنت تحلم بالزواج منها طوال العمر
كان لديك متسع بسيارتك لراكب واحد فقط.. فأيهم ستقله معك؟
- يمكنك ان تقل السيدة العجوز لأنها توشك على الموت وربما من الافضل انقاذها اولا.
- تستطيع أن تأخذ صديقك القديم لأنه قد سبق وأنقذ حياتك وقد تكون هذه هي الفرصه المناسبة لرد الجميل.
- إن لم تقل خطيبتك فستواجه خطر أن تفسخ الخطبة.
من بين 200 شخص تقدموا كان هنالك شخص واحد فقط تم ترشيحه لهذه الوظيفة، وذلك لإجابته التي لا غبار عليها.
فقد كتب:
سأعطي مفاتيح السيارة لصديقي القديم واطلب منه توصيل السيده العجوز الى المستشفى، فيما سأبقى انا لأنتظر الحافلة مع خطيبتي.