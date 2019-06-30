لو كنت بهذا الموقف الصعب.. كيف ستتصرف؟

هذا السؤال ورد في امتحان وظيفي:

كنت تقود سيارتك في ليلة عاصفة .. وفي طريقك، مررت بموقف للحافلات بمنطقة نائية ورأيت ثلاثة أشخاص ينتظرون الحافلة:

1- امرأة عجوز توشك على الموت

2- صديق قديم سبق ان أنقذ حياتك

3- خطيبتك التي كنت تحلم بالزواج منها طوال العمر

كان لديك متسع بسيارتك لراكب واحد فقط.. فأيهم ستقله معك؟

- يمكنك ان تقل السيدة العجوز لأنها توشك على الموت وربما من الافضل انقاذها اولا.

- تستطيع أن تأخذ صديقك القديم لأنه قد سبق وأنقذ حياتك وقد تكون هذه هي الفرصه المناسبة لرد الجميل.

- إن لم تقل خطيبتك فستواجه خطر أن تفسخ الخطبة.

من بين 200 شخص تقدموا كان هنالك شخص واحد فقط تم ترشيحه لهذه الوظيفة، وذلك لإجابته التي لا غبار عليها.

فقد كتب:

سأعطي مفاتيح السيارة لصديقي القديم واطلب منه توصيل السيده العجوز الى المستشفى، فيما سأبقى انا لأنتظر الحافلة مع خطيبتي.