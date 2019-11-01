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لو كنت تملك عين نسر؟

منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:16
عين نسر
عين نسر

لو أنك تملك عيناً كعين النسر ، سوف تكون قادراً على رؤية نملة من على سطح مبنى بإرتفاع 10 طوابق .

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