منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:16 عين نسر لو أنك تملك عيناً كعين النسر ، سوف تكون قادراً على رؤية نملة من على سطح مبنى بإرتفاع 10 طوابق . مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند لو كنت تملك عين نسر؟ بدء جلسات استماع بشأن مساءلة ترامب في نوفمبر السفير القطري يلتقي بقادة حماس في الضفة ظريف يدعو أمريكا إلى العودة للاتفاق النووي حزب الغنوشي يدعم تشكيل حكومة كفاءات Loading content ...