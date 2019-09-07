ماذا تنتظر..؟

هناك الكثير من الأمور التي تنتظرها المرأة من الرجل منها:

- الحب: ان الحب لا يقتصر فقط على الكلمات المعسولة والرومانسية، بل ان المرأة تنتظر من الرجل اكثر من ذلك، تحتاج الى ان يثبت لها الرجل عن مدى حبه، فالحب تترجمه الافعال التي تسمعها القلوب، وبالتالي فان الحب يكون من خلال الافعال لا الاقوال.

- فهمها: ان المرأة تحتاج في كثير من الأحيان الى الرجل الذي يفهمها، ويقدر مشاعرها، ويحاول التقرب منها ليحدث الانسجام بينهما، فالرجل الذي يفهم امرأته هو الاقرب الى قلبها.

- الاحترام والتقدير: لا يكفي ان يحب الرجل زوجته بل يجب ان يحترمها ويقدر كل ما تقوم به ومن اهم مفاهيم الاحترام والتقدير وهي الاستماع اليها، واحترام رايها وتقديرها، وهو ان يعرف الرجل قيمتها، ومكانتها جيداً، وان يلمس الفرق بين حياته معها، وبدونها.



- فهم احتياجاتها كانثى: تنتظر المرأة دوماً من الرجل أن يدرك ما هي احتياجاتها كانثى، و ان يكون رقيقاً معها، ومحترماً لمشاعرها.

- وأهم شيء أن تكون محفظته مليئة .. وجاهزة لها عندما تقول: إفتح يا سمسم؟