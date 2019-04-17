ماذا قال لها..؟

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 05:20 الحب من طرف واحد قالت له: ليس أصعب من الحب من طرف واحد.. أجابها: يضلوا أصدقاء أحسن. كلمات دالة:الحبطرف واحدقالت له مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند رئيس وزراء العراق في الرياض بعد طهران ويلتقي سلمان كوشنر: اعلان "صفقة القرن" بعد رمضان رئيس سابق للبيرو يطلق النار على نفسه قبيل اعتقاله بتهم الفساد الجزائر: تظاهرة تطالب برحيل مسؤول الاتحاد العام للعمال المقرب من السلطة القضاء الفرنسي يأمر بمحاكمة عم الأسد بتهمة الاحتيال "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2019؟ جوجل تختبر خيار تصفية نتائج البحث حسب التاريخ عقب أزمة ختم الرسول: سمية الخشاب تخرج عن صمتها و توضح إصابة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بمرض خطير ووالدها يطلب الدعاء لها