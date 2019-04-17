ماذا قال لها..؟

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 05:20
الحب من طرف واحد
الحب من طرف واحد

قالت له: ليس أصعب من الحب من طرف واحد..

أجابها: يضلوا أصدقاء أحسن.

كلمات دالة:الحبطرف واحدقالت له

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