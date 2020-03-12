ماذا يحدث حين تصاب بائعة هوى بالكورونا؟.. قصة حقيقية

حجرت السلطات الفرنسية على ماخور لممارسة الدعارة بعد إصابة بائعة هوى بفيروس كورونا، وبداخله 42 زبوناً.

وقالت صحيفة"la fraiche gazette"، أنّه "تمّ تشخيص إصابة بائعة هوى تُدعى جيزيل بفيروس "كورونا".

وبينت الصحيفة أن "جيزيل شعرت بالأعراض الأولى أثناء عملها، وأمر الطبيب الّذي فحصها بوضعها في الحجر الصحي الفوري لمؤسّسة "La dragée bleue" الموجودة في rue de la tour"، حيث تعمل المصابة"، مشيرةً إلى أنّ "42 زبونًا محاصرون في بيت الدعارة".

وكانت قد أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أنّ "عدد الوفيات جرّاء تفشّي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد ارتفع إلى 30، بعد أن كان 25 "، كاشفةً أنّ "وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أُصيب بالفيروس".