منشور 13 أيّار / مايو 2020 - 09:45 ما بده يشم ارسل معلم رسالة لذوي طالب جاء فيها: عبيد رائحته ليست جيدة.. حمموه. فردت عليه أمه قائلة: عبيد مش وردة، لا تشمه، درسه بس. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ما تشمه..؟ سقوط نجلاء بدر خلال مقلب فيفي عبده! 5 طرق لسماع نبض الجنين هل تقاضي نجلاء بدر خادمة فيفي عبده بتهمة التحرش؟ منظمة الصحة: فيروس كورونا “قد لا يختفي أبدا” Loading content ...