  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. ما تشمه..؟

ما تشمه..؟

منشور 13 أيّار / مايو 2020 - 09:45
ما بده يشم
ما بده يشم
ارسل معلم رسالة لذوي طالب جاء فيها: عبيد رائحته ليست جيدة.. حمموه. فردت عليه أمه قائلة: عبيد مش وردة، لا تشمه، درسه بس.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...