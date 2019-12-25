مبادرة فلنتنفس: لا تمت قبل ان يعلن يوم وفاتك!



قدم المهندس حلمي الدينة من الأردن مبادرة لنشر التفاؤل وزرع الطاقة الإيجابية في انفسنا وفي مجتمعاتنا.

ويقول الدينة: نهدف من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى نشر الوعي والثقافة بين الناس بأهمية أن نتنفس بعمق وطمأنينه ويقين، وأن نطلب السعاده والنجاح وأن نسعى لهما بكل جدية، لذلك فكرت في أن اساهم في تغيير هذا الفكر السلبي لدى أفراد المجتمع، وسعيت لزرع ثقافة الإيجابية في كل شيء، أصبحنا ننشر بين الناس ثقافة تعتمد على الفكر الإيجابي مهما كانت الظروف المحيطة سلبية.

وأشار إلى أنه من خلال تعامله مع الطلاب والموظفين في دورات المهارات، اكتشف بعض الطاقة السلبية لديهم، فقرر ان يوجد حلاً لها.



وتؤكد المبادرة على أن نتنفس بعمق وطمأنينة ويقين ونطلب السعادة والنجاح، فعندما نستيقظ صباحًاً ومهما كانت الظروف والضغوطات في الحياة، نقف ونأخذ نفساً عميق لزرع الطاقه الايجابية ونفتح ذراعينا لنشعر بالثقه والقوه ونطلب ما نريد بكل صدق ويقين.

وتضيف: نطلب ما نريد بكلمات لتتحول الى افكار وافعال، ونتعايش مع الحياه بكل تفاؤل وايجابية ونتعامل مع امور وظروف الحياة بكل ايجابية.

المبادرة تنبه إلى انه يجب أن لا نُثقل على انفسنا بالطاقة السلبية وتحميل النفس سلبيات لا سلطة لها عليها ، بل أتنفس وأزع طاقة إيجابيهةوأتعامل مع الواقع.

وقال الدينة ان ان المبادرة قدمت في العديد من الجامعات والمدارس والأندية الرياضية وحتى في الشارع مع الاشخاص بالطريق، ونحن في منطقتنا نمارس التنفس كل يوم صباحً تقريباً قبل الانطلاق لأشغالنا، لأننا بحاجة للتفائل وللطاقة الايجابية، ومن اهم ًاساسيات النجاح والمهارات هو ان نصنع الايجابية وننشرها في مجتمعنا.

وأشار إلى أن التنفس العميق من الممارسات التي تساعد الإنسان على الشعور بالهدوء والسعادة،

وتنظيم المشاعر، وتخفيف مستويات القلق.

ومن اهم فوائد التنفس العميق :

. ينظم مستويات التوتر والقلق

. التخلص من السموم

. تخفيف الشعور بالالم

. تحسين الهيئه

. يحافظ على الوزن

. يعطي البشره الحيويه

. رفع أداء الجهاز الهضمي

وأكد انه مع #فلنتنفس، نربط النفس العميق مع فتح الذراعين لنشعر بالثقة والقوة، ونربط النفس مع الكلمات بأن نطلب السعاده والفرح..... وبذلك تكون قد أكتملت المبادرة، فمع التنفس الطبيعي تمتلئ ربع الرئتين بالاكسجين، ومع التنفس العميق تمتلئ كامل الرئتين، والعقل يستهلك ٢٠٪ من نسبة الاكسجين بالجسم، وهكذا نحفز المخ للعمل بكل طاقته.

ويلفت إلى انه خلال لحظات الضغط النفسي، قد تنجذب أفكارك نحو أشياء سلبية وامور تندم عليها، ويتجه عقلك وتفكيرك صوب القلق بشأن قضايا معينة.

ولحسن الحظ، تتوفر لديك أداة مجانية يسهل الوصول إليها ويمكنك استخدامها للتعامل مع الضغوط — هي #فلنتنفس، نتنفس بعمق لطرد الطاقه السلبيه والافكار السلبيه وتحويلها إلى طاقه ايجابيه، تساعدنا على التفكير الإيجابي للتعامل مع حياتنا بكل تفاؤل.

ويختم بالقول:

لا تمت قبل ان يعلن يوم وفاتك.