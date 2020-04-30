محادثة ع الواتسب

يقول رجل مجرب: كنت قاعد بالباص وفي شب يحكي مع حبيبته على واتس اب وانا عيني عالمحادثة طبعاً .

لقيته بكتب: ما بدك تردي علي أنت حرة؟

ردت البنت: خلص، لهون وبس.

تطلعت بالشب لقيته معصب ومخنق وتلبك بحاله كتير

قلتله اكتبلها : ماشي متل مابدك ..

صفن لحظة وكتب متل ما قلت له ..

ردت البنت : انت اللي عصبتني ..

قلتله لا ترد عليها وبالفعل مارد ..

رجعت البنت بعثت اله : خلص حبيبي انا اسفة ..

ابتسم الشب و ضحكته وصلت لأذنيه لما شاف الاعتذار

وتطلع في وجحرني وقلي : لو سمحت خليك بحالك ..

له ياااااكلب له له له يا خروف..ههههههههه.