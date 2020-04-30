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محادثة ع الواتسب

منشور 30 نيسان / أبريل 2020 - 01:32
يا حبيبي
يا حبيبي

يقول رجل مجرب: كنت قاعد بالباص وفي شب يحكي مع حبيبته على واتس اب وانا عيني عالمحادثة طبعاً .

لقيته بكتب: ما بدك تردي علي أنت حرة؟
ردت البنت: خلص، لهون وبس.
تطلعت بالشب لقيته معصب ومخنق وتلبك بحاله كتير
قلتله اكتبلها : ماشي متل مابدك ..
صفن لحظة وكتب متل ما قلت له ..
ردت البنت : انت اللي عصبتني ..
قلتله لا ترد عليها وبالفعل مارد ..
رجعت البنت بعثت اله : خلص حبيبي انا اسفة ..
ابتسم الشب و ضحكته وصلت لأذنيه لما شاف الاعتذار
وتطلع في وجحرني وقلي : لو سمحت خليك بحالك ..

له ياااااكلب له له له يا خروف..ههههههههه.

 

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