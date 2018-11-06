مسبحة‭ ‬جُمل‭ ‬مفيدة‭ ‬متصلة-علي السوداني

علي السوداني

مات صديقي . صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الغفلة . الغفلةُ درسٌ بليغ . بليغ حمدي أحسن من محمد الموجي . الموجي ملحنٌ من أُم الدنيا . الدنيا ليست جميلة . جميلة زوجة عبد الرضا . عبد الرضا يعيش في مدينة الضباب . الضباب أرحم من التراب . التراب كفن الغرباء . الغرباء في الوطن غرباء في المنفى . المنفى موجع مثل سنّ اليأس . اليأس أبرة تخدير . تخدير الخراف قبل ذبحها نعمة . نعمة حمّالٌ في علوة السمك . سمك البلاد مات . ماتَ فعلٌ ماضٍ مبنيّ على مجهول . مجهول دقَّ باب الدار . الدار مزروعة بكتاب القراءة .

القراءة كتابة في نهاية المشوار . المشوار مطعمٌ بخاصرة المنصور . المنصور ما زال قائماً في الساحة . الساحة يأكلها الظلام . الظلام لحاف اللصوص . اللصوص نهبوا البلاد .

البلاد نامت على الجمر . الجمر لذة الشتاء . الشتاء عدو الصعاليك . الصعاليك يغنّون في الحانة . الحانة مأوى الشعراء . الشعراء يفتحون دكة البيع بقصائد المديح . المديحُ ردحٌ من عمل الشيطان . الشيطان يلبس جبّة القديس . القديس يهيمُ بأرضٍ يابسة . يابسة تلكم السنوات .

السنوات أوشال كأسٍ خاوية . خاوية أعجاز النخيل . النخيل لا ينمو في البصرة . البصرة جمجمة من ذهب . ذهب الخزنة تابوت الطغاة . الطغاة يؤدون رقصة الوداع . الوداع فلمٌ هنديٌّ . هنديٌّ حطَّ في أخير الزقاق . الزقاق يصلّي الفجر . الفجرُ يضحك على الحرامي .

الحرامي حرامي الدار . الدار فندق الأشباح . الأشباحُ تصفع خدَّ الليل . الليل ذاهبٌ الى الفراش . الفراش أرض والسماء لحاف . لحاف الدرويش الحروف . الحروف لذيذة مثل لباس العيد . العيد ينضج في بطن التنّور . التنور طين والأُمُّ خبز . خبز الفقراء حكايات جدتي .

جدتي ماتت عند غروب الشمس . الشمس تهبط خلف الجبل . الجبلُ يشيل خشمهُ على الوادي .

الوادي يعطي بغير حساب . أنا تعبت . تصبحون على خير .