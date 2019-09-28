مشاعر إنسانية..

والله زعلت عليه..

ذهبت اليوم اتبرع بالدم وانا واقف بالمستشفى في ولد صغير أجا لعندي شدني من البنطلون قلي عمو مطول بابا ليطلع من العملية؟

وِجِعني قلبي عليه و قلتلوا انشالله ما بطول. ليش انت لحالك؟

قال لي بابا بالعمليات وانا عم استنا يطلع 😢 عندو عملية قلب.

بصراحة، تحركت المشاعر الإنسانية جوّاتي وصرت بدي اعمل اي شي لنسّي هالطفل همّو فرِحْت جبتلّوا عصير وسندويشات وشوكولا و شيبس قلت الله يقوِّم أبوه بالسلامة..

بعد تقريبا نص ساعة بيجي دكتور لابس لباس العمليات بيمسك ايد الولد بقلّو:

"مش قلتلك خليك بالمكتب انا هون؟"

بقوم بتدخل بقلّوا دكتور دخيلك طمني كيف حالة ابوه للصبي؟

بقلي شو قصدك؟

بقلو الولد قلي ابوه عندو عملية قلب. اكيد انت الدكتور؟ صار يضحك و قللي: "هو ما كذب عليك انا فعلاً ابوه وبكون مدير المستشفى و فعلا كان عندي عملية قلب لاحد المرضى والحمدالله تكللت بالنجاح" ...

أنا صابتني حالة إغماء وشمموني كلونيا وكاز لَصْحيت و يلعن إم الإنسانية ما خليت شي ما اشتريتوا للصبي اخر شي بيطلع ابوه مدير المستشفى ؟

حتى شكرا ما قالو إلي..