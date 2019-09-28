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مشاعر إنسانية..

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:35
ولد
ولد
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مشاعر إنسانية

والله زعلت عليه..
ذهبت اليوم  اتبرع بالدم وانا واقف بالمستشفى في ولد صغير أجا لعندي شدني من البنطلون قلي عمو مطول بابا ليطلع من العملية؟
وِجِعني قلبي عليه و قلتلوا انشالله ما بطول. ليش انت لحالك؟
قال لي بابا بالعمليات وانا عم استنا يطلع 😢 عندو عملية قلب.
بصراحة، تحركت المشاعر الإنسانية جوّاتي وصرت بدي اعمل اي شي لنسّي هالطفل همّو فرِحْت جبتلّوا عصير وسندويشات وشوكولا و شيبس قلت الله يقوِّم أبوه بالسلامة..
بعد تقريبا نص ساعة بيجي دكتور لابس لباس العمليات بيمسك ايد الولد بقلّو:
"مش قلتلك خليك بالمكتب انا هون؟"
بقوم بتدخل بقلّوا دكتور دخيلك طمني كيف حالة ابوه للصبي؟
بقلي شو قصدك؟
بقلو الولد قلي ابوه عندو عملية قلب. اكيد انت الدكتور؟ صار يضحك و قللي: "هو ما كذب عليك انا فعلاً ابوه وبكون مدير المستشفى و فعلا كان عندي عملية قلب لاحد المرضى والحمدالله تكللت بالنجاح" ...
أنا صابتني حالة إغماء وشمموني كلونيا وكاز لَصْحيت و يلعن إم الإنسانية ما خليت شي ما اشتريتوا للصبي اخر شي بيطلع ابوه مدير المستشفى ؟
حتى شكرا ما قالو إلي..

 

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