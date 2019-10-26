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معارض صار وزيرا.. ماذا قال؟

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:55
المعارض الوزير
المعارض الوزير

سئل معارض أفريقي عن سب توقفه عن انتقاد الحكومة بعد تعينه وزيراً؟
فأجاب: عندنا في أفريقيا ليس من الأدب أن تتكلم وأنت تاكل.

 

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