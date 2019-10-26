منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:55 المعارض الوزير سئل معارض أفريقي عن سب توقفه عن انتقاد الحكومة بعد تعينه وزيراً؟ فأجاب: عندنا في أفريقيا ليس من الأدب أن تتكلم وأنت تاكل. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند فيديو: إعصار "ميديكين" الهائل يضرب الاسكندرية إنتر يهدر فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي بتعادله مع بارما واشنطن: قاصفات (B-1B) بالسعودية قادرة على "ضرب أي خصم" بالعالم معارض صار وزيرا.. ماذا قال؟ 63 شهيداً يا عراق.. ولعنة الله على القتلة- خالد أبو الخير Loading content ...