معقول تنتحر أم كلثوم..؟

أطلقت دولة الاحتلال الاسرائيلي اسم كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم على شارع في حيفا المحتلة مما أثار الجدل بشأن الشارع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السّحر والتعايش، قرّرت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة الّتي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة الّتي لا تعرف العنصرية، في دولةٍ تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها”.

حقاً.. عن أي تعايش يتحدثون؟

وهاجم متابعون على موقع التواصل الاجتماعي منشور أدرعي، وقالت إحدى المتابعات: “تعايش سلمي ايه، أكثر أهل حيفا، وقرى حيفا، هجرتوهم وسكنوا مستوطنين مكانهم، إلّا بعض الناس الي معكم، أين السلام الذي تدعونه، سلام على مزاجكم الله يخلصنا منكم عن قريب، بجاه المصطفى الحبيب”. وقالت أخرى: “لو السيدة أم كلثوم عايشة كانت انتحرت”.