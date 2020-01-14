معنى عض الشفايف..!- صور



يقول مختصون أن عالم "لغة الجسد" ملئ بالأسرار .

وحركة عض الشفايف، خصوصاً عن النساء أمر مثير وملفت للانتباه، نظراً لأن غالبية بنات حواء لا يفضلن عض شفاههن إن كن يضعن أحمر الشفاه حرصاً منهن على إطلالتهن.

أما لغة الجسد فتفسر الأمر أن المرأة عندما تقف أمام من تتحب فتراها تعض على شفتيها بحركة لا إرادية متناسية مكياجها وحمرتها… ويقول علم النفس إن هذه الايماءة ما هي إلا تعبير عن الإعجاب بشخص ما.

مجلة “بولد سكاي” المهتمة بشؤون المرأة،فسرت ما الذي تعنيه المرأة من هذه الحركة ومتى تقوم بها المرأة وماذا تقصد من ورائها؟

عندما تعض المرأة على شفتيها وهي بجانب شخص مقرب إليها وتتحدث إليه، تكون علامة على اهتمامها به وبالتالي تريد لفت نظره إليها بطريقة مبطنة بثوب من العفوية والخجل، والنيل من قلبه، فتسعى بكل ما تملك من حيل لأسر انتباهه.

علام يدل عض المرأة لشفتيها؟

هي حركة أنثوية بحتة تثير الرجل وتجعله مجنونًا بفتاته، وقد تكون هذه الحركة نتيجة تركيز المرأة في شيء ما يشغل تفكيرها أو في مسألة محيرة.

بعض النساء تميل إلى عض شفافهن أثناء حديثهن مع الرجل كنوع من الغزل أو الإثارة لتحول تركيزه إلى شفتيها، ويمكن أن تكون علامة لاستجابتها لمعاشرة زوجها عندما يطلب منها ذلك.

بيد أن هذه الاراء تتناسى أن العض على الشفة أيضاً، قد يكون كناية عن الندم.. الا يقولون عض شفتيه من الندم، وربما تعبيراً عن الغيظ والغضب.

إضافة الى انها تكون احيانا حركة يقصد منها التحرش.. سواء صدرت عن إمرأة أو رجل؟ فمن النساء ايضاً من تتحرش بالجنس الخشن.. خاصة إذا كان ناعماً.. اليس كذلك؟