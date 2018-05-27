مفاجأة مسلسلات رمضان

مسلسلات

يزداد اقبال المواطنين اللي عندهم انترنت على مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة على الانترنت، بدلاً من الفضائيات.

السبب ان معظم هذه المسلسلات تحولت الى اعلانات ودعايات يتخللها فقرة من المسلسل.

والأنكى ان هذه الدعايات باتت مسلسلات بحد ذاتها، فزمان كانت الدعاية لا تتعدى الثواني، والأن تستمر لعدة دقائق، رغم انها تتكرر كل يوم.

من يتابع مسلسلاً على قنوات مشهورة بات يعاني الأمرين، لدرجة ان ربات بيوت يقمن بانجاز الجلي.. او عمل القطايف بانتظار عودة المسلسل.

مواطن قال: بذا انتهى عصر الفضائيات في رمضان.. وأهلا بالانترنت.