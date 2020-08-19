منار سامي‎.. بلا توك توك

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس أسرة فتاة ”التيك توك“ منار سامي، للمرة الرابعة 45 يومًا، في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة، بمحكمة كفر شكر.

وتعود تفاصيل الواقعة لأيام مضت، حين تعدّت أسرة منار المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، على رجال الأمن وضابط التأمين خلال جلسة تجديد حبسها.

ووجهت النيابة لأسرة منار (والدها وشقيقها وشقيقتها)، تهمة التعدي على السلطات والإخلال بالأمن، وجرى القبض عليهم حينها وحبسهم.

من جانبه، قال هاني بسيوني، محامي أسرة المتهمة، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، إنه قرر التنحي عن القضية، لعدم وجود جديد يقدمه، حيث دفع بكافة الدفوع القانونية لبيان سلامة موقف المتهمين.

يذكر أن الإدارة العامة للآداب، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة ”منار “ لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت إليها التهم المذكورة.

وفي وقت سابق قضت محكمة مصرية بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألفًا، لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

يا حرام يا منار.. كل ده يجي من التوك توك؟