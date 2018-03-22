منع العرسان من التبرز ثلاثة أيام.. لهذا السبب

كيف؟

الأيام السابقة للزفاف أيام مليئة بالتوتر للعروسين؛ حين يقعان تحت ضغط نفسي ومادي، ولكن بمجرد أن تنقضي مراسم الزفاف؛ يشعر الاثنان بالاسترخاء، ولكن الأمر يختلف تمامًا في جزيرة بورنيو، حيث يعتبر طقس الزفاف والتحضير له هو المهمة الأسهل على الإطلاق، بينما ما بعد الزفاف هو التحدي الحقيقي.

في الأيام الثلاثة الأولى من الزواج في بورنيو، لا يُسمح للعريس أو العروس باستخدام دورة المياه لإفراغ أمعائهم، وهذا لفكر موروث لدى شعب تلك الجزيرة بأن قضاء الحاجة في الأيام الثلاثة الأولى بالزواج؛ يؤدي لفشل الزيجة والعقم أو الموت المُبكر للأطفال المُحتملين، ولضمان تنفيذ هذا؛ يصاحب العريس والعروس أحد أفراد الأسرة وشاهد آخر غريب عن الأسرة، حيث يتم حبس العروسين في الغرفة ومنعهم حرفيًا من الذهاب إلى دورة المياه، بينما يقدمون لهم كميات قليلة جدًا من الطعام والشراب حتى تقل حاجتهم للإخراج.

:أوعك تتزوج في بورنيو؟