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مهلاً رمضان..

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 06:53
رمضان
رمضان

 بتسحر وينام ويصحى المغرب.. وبعدين يروح  يكتب على فيسبوك: مهلا رمضان لا ترحل؟.
طيب قوم اقعد مع رمضان شوي؟

 

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