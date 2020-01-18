مواقف مضحكة أمام الكاميرا.. فيديو

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:55 أمام الكاميرا مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند "طالبان" تكشف الموعد المنتظر للتوقيع على اتفاق مع واشنطن الصومال: استهداف متعاقدين أتراك بتفجير سيارة مفخخة اعتقال فلسطينية حاولت طعن جنود "اسرائيليين" في القدس (فيديو وصور) مقتل 40 مسلحا من "الشباب" شمالي العاصمة الصومالية سيلين ديون توقف حفلها من أجل والدتها الراحلة (بالفيديو) Loading content ...