موقف جوجل من نظرية الأرض المسطخة

الارض المسطحة

خلال الفترة الماضية كان هناك نقاش حاد على الإنترنت وجدل حول ما إذا كان كوكب الأرض مستويًا أم لا، ولكن جوجل قررت أن تأخذ جانب أصحاب نظرية أن الكرة الأرضية دائرية، وأهان تطبيق الترجمة التابع لها عن طريق الخطأ أصحاب نظرية المؤامرة الذين يرفضون تصديق أن عالمنا على شكل كرة، ويشددون على أن كوكب الأرض مسطح.

فعند محاولة ترجمة عبارة "I am a Flat Earther" إلى اللغة الفرنسية تظهر عبارة Je suis un fou والتى تعنى "أنا مجنون"، وقال المتحدث باسم Google لموقع "مترو" البريطانى، إن هذه المشكلة كانت ناتجة عن "خطأ"، وأوضح أن ترجمة العبارات من خلال النظام الذى يقوم على التدريب على ملايين من الأمثلة التى تُرى على شبكة الإنترنت يمكن أن يخطأ، ويمكن أن يؤدى إلى ترجمات غير صحيحة، وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن الخطأ وتعمل الشركة على إصلاحه.

جدير بالذكر أن شركة جوجل سبق وتعرضت لانتقادات متعددة بسبب تصنيف خدمتها لبعض الفئات بشكل مهين، سواء على تطبيق الترجمة أو الصور أو الخرائط.