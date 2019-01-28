نائب إسلامي كويتي يواقع طليقته دون إعلامها بتطليقه لها..

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا الاثنين بسجن النائب الاسلامي وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما دانته “بمواقعة” طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال محمد ناصر العتيبي محامي طليقة الطبطبائي لوكالة فرانس برس إن “محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018”.

وأضاف “الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرّمها القانون والشريعة”.

وكان الطبطبائي تزوّج منها في 2009، وفق المحامي، ورزقا معا بطفلة.

وبحسب العتيبي، فان السيدة الكويتية “اكتشفت بأنها مطلّقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتّهمه (الطبطبائي) فيها بالامتناع عن الانفاق عنها وعن ابنتهما”.

وتابع ان الحكم صدر بعدما أكّدت مجموعة خبراء “انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب”.

يذكر أن النائب الاسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الامة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية في 8 تموز/يوليو العام الماضي.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.