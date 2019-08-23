ناجي العلي.. كأنه يرسم اليوم

منشور 23 آب / أغسطس 2019 - 08:01 ناجي العلي وحنظلة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الأمن الإيراني يعلن إحباط "مؤامرة جديدة مناهضة للثورة" في مدينة مشهد مصرع مجندة واصابة والدها وشقيقها في هجوم قرب رام الله القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد اشتباكات مع قوات مدعومة إماراتيا "اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون".. كلمات أمريكي قبل إعدامه الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان الاتهامات حول إطلاق سباق تسلح جديد "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالفيديو: معجب يحرج حلا الترك ويقبّلها على المسرح..شاهدوا كيف كانت ردة فعلها! هكذا دمرت الخيانة الزوجية علاقة مشاهير بوليوود ببعضهم فهرية تظهر بوزن زائد خلال عطلتها مع زوجها بوراك.. وتسريب صورة لطفلهما "كاران"! وكأنهم توائم.. لن تصدق كيف يبدو أبناء نجوم بوليوود وكأنهم نسخة طبق الأصل من آبائهم (صور)