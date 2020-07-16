نزلت الجاكوزي

ابو العبد نزل مع زوجته أم العبد في فندق لليلة واحدة على أساس اجرة الليلة 300 دولار .
ثاني يوم راح بده يروح.. فاعطاه موظف الفندق الفاتروة فإذا هي 2000 دولار.
قال أبو العبد: أوف.. ليش؟
قال الموظف 500 دولار بدل استعمال المسبح.
قال ابو العبد: بس أنا ما استخدمت المسبح.
قال الموظف: ما هو قدامك.. مين منعك.
قال ابو العبد : وبعدين؟
قال الموظف: 400 دولار بدل إستخدام الجاكوزي.
قال ابو العبد: بس انا ما تسخدمت الجاكوزي
قال الموظف: ما هو قدامك.. مين منعك.
مد ابو العبد يده في جيبته ودفع للموظف 200 دولار؟
قال الموظف: باقي 1800
قال ابو العبد: ال 1800 مقابل معاكستك زوجتي!.
استشاط الموظف غضباً وقال: أنا لم اعاكس زوجتك؟
قال ابو العبيد: ما هي قدامك.. حد منعك؟