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نساء..

منشور 23 تمّوز / يوليو 2020 - 03:08
شوية كلام
شوية كلام

 بعد 25 سنة سجن في زنزانة واحدة.. أطلق سراح معتقلتين، فقالت وحدة للثانية: يلا.. بكرة بحكي معك تلفون نكمل حديثنا؟

 

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