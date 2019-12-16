نصائح قبل الإقدام على الزواج.. نادرة

قبل ماتتجوز ، ربي قطة لمدة شهر ، لو لقيت حالك متأقلم معها، يعني اتعودت عالشعر اللى عم يوقع بكل محل، اتعودت على التنواية غير المفهومة والنق ..والخرمشة بدون مبرر ، النظرة والبحلقة فى وجهك اللى ما الها أي معنى ، ولو فهمت القطة شو بدها.. جوعانة ولا عطشانة ولا زعلانة ولا شو قصتها بالضبط، وكأنها بتقولك لو مهتم كنت عرفت لحالك، معناتها أنت تصلح لمنظومة الزواج ... واتوكل على الله



وانتى قبل ماتتجوزي ، ربي كلب لمدة شهر ، اذا اتعودتي عالتوسيخ بكل محل والكركبة ، والركض والنط ورا الطابة ، والصوت العالي والصياح عالفاضي والمليان ، وكل شوي بدو يطلع ، وعم يخربش عالباب لأنو سمع كلبين فى الشارع بيتخانقوا ، أو شم ريحة كلبة تانية ، لو قدرتى تتعاملى معه وتفهميه ... معناتها اتجوزي وانتى متطمنة ... حياتك الزوجية ناجحة بإذن الله ... من غير محاكم الأسرة ...

ولو حبيتوا ... تخلفوا اولاد ... ربولكم قرد بالأول ... ههههه

والله ولي التوفيق.

"لكاتبها"