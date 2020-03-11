نصائح ملياردير مات مبكراً.. ماذا قال؟

الملياردير الأمريكي ستيف جوف ، قدرت ثروته بـ 7 مليارات دولار ، وتوفي عن عمر يناهز 56 عامًا إثر اصابته بسرطان البنكرياس .

مما قاله جوف في ايامه الأخيرة:

"من وجهة نظر أخرى ، حياتي هي جوهر النجاح ، لكنني بصرف النظر عن العمل ، ليس لدي فرح كبير ، وفي النهاية الثروة مجرد حقيقة من حقائق الحياة التي اعتدت عليها".

في هذه اللحظة ، مستلقيا على سريري ، مريض وأتذكر طوال حياتي ، أدرك أن كل تقديري والثروة التي أمتلكها لا معنى لها في وجه الموت الوشيك.

يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارة لك ، وكسب المال من أجلك ، ولكن - لا يمكنك استئجار شخص لحمل المرض من أجلك. يمكن للمرء أن يجد أشياء مادية ، ولكن هناك شيء واحد لا يمكن العثور عليه عند فقده - "الحياة".

عامل نفسك بشكل جيد ، واعز الآخرين، كلما تقدمنا في السن أصبحنا أكثر ذكاءً ، وندرك ببطء أن ساعة تبلغ قيمتها 30 دولارًا أو 300 دولار - كلاهما يعرض نفس الوقت.

سواء كنا نحمل محفظة بقيمة 30 دولارًا أو 300 دولار - يظل مبلغ المال فيها كما هو. سواءً كنا نقود سيارة بقيمة 150،000 دولار أو 30،000 دولار - الطريق والمسافة متساوية ، سنصل في النهاية إلى نفس الوجهة.

إذا كان المنزل الذي نعيش فيه هو 300 متر مربع ، أو 3000 متر مربع - الوحدة هي نفسها.

سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية. سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى ،

أو الدرجة الاقتصادية - إذا تحطمت الطائرة ، تتحطم معها.

لذا ، آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك أصدقاء أو شخص ما للتحدث معه - فهذه هي السعادة الحقيقية!