نصائح ممارسة الجنس في رمضان

يتساءل بعض الازواج فيما إذا كانت العلاقة الجنسية مسموحة في رمضان ام هي ممنوعة؟ وما هو الوقت الانسب لممارسة الجنس؟

لا يجوز الجماع بالنسبة لكلا الزوجين، في ساعات الصوم، أي من الفجر حتى الغروب. يسمح خلال الصيام فقط بتبادل القبل والعناق لكن شرط ان يضمن الزوجان عدم التقدم إلى العلاقة الجنسية الكاملة. نصيحتنا لكم هي الا تدخلوا في هذه التجربة وانتظروا حتى ساعات الافطار. ان كنتم قد تزوجتم للتو او كنتم من الازواج المخضرمين استغلوا ساعات الصيام للتركيز على الامور الاخرى التي من شأنها ان تقوي من رباطكم المقدس، كالقدرة على التفاهم، الحديث عن المستقبل والتطلعات لكليكما.

ومن المهم أن يحافظ الزوجان على علاقة زوجية متينة خلال شهر رمضان. ان ممارسة الجنس في رمضان هو امر طبيعي، حيث يسمح لهما بممارسة الجنس طوال الفترة بين الغروب والفجر. ولكن هذا لا يعني عدم مراعاة بعض الامور الصحية المهمة التي عليكم اخذها في الحسبان!

إذ يفضل عدم ممارسة الجنس بعد الإفطار مباشرة ولمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يتمكن الجهاز الهضمي من أداء عمله بإتقان، يكون الوقت المناسب لممارسة الجنس بعد صلاة التراويح حيث يكون الطعام قد تم هضمه وتكون الممارسة عادية دون توتر ودون خوف من المضاعفات



قد تؤدي ممارسة الجنس بعد الإفطار مباشرة، إلى متاعب مثل، عسر الهضم، الإحساس بالتخمة والإجهاد نتيجة لضعف الدورة الدموية في الجسم وتمركزها في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي الى تعطل وصول الدم إلى الجهاز التناسلي وبالتالي إلى فشل العلاقة الجنسية، مما يسبب ارتباكاً وقلقاً!

وتبين ان الإكثار من الصوم مثبط للرغبة الجنسية وبذلك يقي الجسم من الاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية، وقد ثبت أنه توجد في الخصيتين خلايا متخصصة تنتج هرمون “التوستيستيرون”، وهو الهرمون المثير للرغبة الجنسية والذي يساعد في نمو الحيوانات المنوية، والصيام المتواصل يقلل من إنتاج هذا الهرمون.

"ساخرون" تنشر هذه النصائح ليس بقصد السخرية منها وإنما لتبيان الخيط الابيض من الاسود في الجنس أثناء رمضان، وتعميماً للفائدة.. لمن يرغب بمعرفتها.