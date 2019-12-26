منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 03:28 تعبيرية وحدة عجوز رايحة على بيت عزا، غلطت في العنوان وذهبت إلى بيت دعارة مجاور.. فاغتصبوها. وهي طالعة سألت : عزاكم 3 أيام.. صح؟!. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند 6 نصائح للمحافظة على بشرة نضرة خلال فترة الاحتفالات كيم كارداشيان تهدي ابنتها نورث هدية خاصة بهذه القيمة!.. شاهد ما هي! نكتة إغتصاب عجوز.. ههههههه رسالة لكل العرب في العام الجديد.. حدد إن كنت من الذين سيتلقونها؟ ريهانا تستقبل الكريسماسشبه عارية.. وتستغل ذلك للترويج لمجموعتها الجديدة Loading content ...