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نكتة إغتصاب عجوز.. ههههههه

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 03:28
تعبيرية
تعبيرية

 وحدة عجوز رايحة على بيت عزا، غلطت في العنوان وذهبت إلى بيت دعارة مجاور.. فاغتصبوها.
 وهي طالعة سألت : عزاكم 3 أيام.. صح؟!.

 

 

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