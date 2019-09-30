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نكتة الأردنية والسورية

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:57
قلوب
قلوب

اذا عصب الزوج على زوجته

السورية : روء روء حبيبي تؤبرني

الاردنية : أجت لك الحالة ولا أهلك  عبو راسك ..

 

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