نكتة الأردنية والسورية

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:57 قلوب اذا عصب الزوج على زوجته السورية : روء روء حبيبي تؤبرني الاردنية : أجت لك الحالة ولا أهلك عبو راسك .. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند روحاني رفض التحدث هاتفيا مع ترامب في نيويورك بوساطة ماكرون سعد الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة ازياء من جنوب افريقيا روسيا: نشر محادثات بوتين وترامب يحتاج موافقتنا البنتاغون: لا نخطط لمغادرة قاعدة "العديد" في قطر ميسي يريد مواجهة إنتر وفالفيردي يرفض هازال كايا تكتسب الكثير من الوزن الزائد في أشهر حملها الأخيرة.. صورة! ديما بشار نجمة طيور الجنة تُثير الجدل حول زواجها بسبب صورتها مع طفلة! غادة عادل تحصد لقب أسوأ وأجرأ إطلالة في مهرجان الجونة بتصويت الجمهور (صور) صورة ناهد السباعي برفقة صديقتها تثير الجدل والجمهور يعلّق: "ملابس رديئة جدًا"! بعد شجار حاد في الجونة.. ندى الكامل تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من الفيشاوي