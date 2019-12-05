نكتة الثلاجة

مريض دخل علي دكتور عظام الدكتور سأله بتشتكي من ايه؟

قاله: يا دكتور مخبيش عليك انا بشك في مراتي امبارح دخلت البيت لقيتها قاعده بقميص النوم دورت وفتشت و هلكت وملقيتش حاجة ببص من الشباك لقيت واحد طالع بيجري قميصه في أيده وبيقفل سوستة بنطلونه اتجننت وروحت رامي عليه التلاجه من الدور السادس وقعت علي ضهره وانا ضهري اتملخ.

بعده دخل مريض تاني ضهره مكسور الدكتور سأله بتشتكي من ايه؟

قاله: يا دكتور امبارح صحيت من النوم متأخر علي الشغل اخدت هدومي في أيدي و نزلت جري علي الشارع بحاول الاقي تاكسي وفجأة لقيت تلاجه نازله عليا من السما.

بعده دخل مريض تالت مدشدش الدكتور سأله بتشتكي من ايه؟

قاله: يا دكتور امبارح كنت مع صاحبتي في البيت و فجأة دخل جوزها ملقيتش حتة استخبي فيها غير التلاجه ابن الكلب معرفش ازاي عرف اني في التلاجه شال التلاجه ورماها من الدور السادس