نكتة الحلاق الألماني



حلاق الماني لديه محل حلاقه في قلب برلين، ذكي جدا، فهو لا يأخذ المال مقابل الحلاقة.

جاءه تاجر الماس امريكي للحلاقه

قام بحلاقته ولما أراد أن يدفع له قال له الحلاق انا لا اخذ مالا وانما غايتي فائدة الناس فشكره تاجر الالماس الأمريكي و غادر

ولما جاء الحلاق في اليوم التالي ليفتح محله وجد علبه في باب المحل فيها خاتم الماس لا يقدر بثمن فتبسم وعلم أنها من التاجر الأمريكي

وفي اليوم التالي جاءه شاب فرنسي يعمل تاجرا للعطور وايضا لم يأخذ منه ثمن الحلاقه ولما جاء في اليوم التالي ليفتح محله وجد علبه فيهاعطر فرنسي ثمين جدا فتبسم وعلم أنه من الشاب الفرنسي

وفي اليوم التالي جاءه شاب عربي وقام بحلاقته ولما أراد أن يدفع الثمن قال له الحلاق انا لا اخذ مالا وانما غايتي فائدة الناس فشكره الشاب عربي وغادر

ولما جاء اليوم التالي ليفتح محله وجد اكثر من عشرين شخص في باب المحل ينتظروه فسالهم من انتم ؟؟؟؟

قالوله احنا من طرف أحمد اللي حلق امس عندك ببلاش!.