نكتة المسؤول

مسؤول كبير في الدوله اشترى ببغاء ... الببغاء كل ما يشوف المسؤول بيده مصاري بحكي اله .. يا حرامي ... المسؤول زهق راح للمحل اللي اشترى منه الببغاء ... حكى اله صاحب المحل اتركه كم يوم ويرجع بكون زي ما بدك...

سخن ميه صاحب المحل وقل له لو سمعتك تحكي كلمه حرامي للزلمه راح احطك بالميه وانت صاحي....

رجع المسؤول لصاحب المحل شو الاخبار ؟

حكى اله تمام جربه ...

سأل المسؤول اللبغاء لو شفت معي مليون شو بتقول ؟

الببغاء بقول ... من ورثتك ...

حكى اله لو أتنين؟

بقول ... الله يزيدك ...

حكى اله لو ثلاثه ؟

بقول ... من تعبك ...

حكى اله لو أربعة؟

قال اله سخن سخن الميه انت واحد حرامي وما بتستحي...!!!