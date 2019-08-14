نكتة بيكاسو

منشور 14 آب / أغسطس 2019 - 11:40 بابلو بيكاسو زار صديق بيكاسو ورآه مرتبكاً ومستغرقاً بتأمل لوحة يعمل بها، فسأله: ما بك أيها المعلم.. عم تبحث؟ قأجابه: النهد.. لا أدري أين وضعت النهد!. كلمات دالة:بيكاسولوحةالمعلم مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى ألاسكا قاعدة تركية جديدة في قطر: احتلال بوجه مكشوف حكومة جبل طارق ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية صور أقمار اصطناعية إسرائيلية: مستودع الذخيرة ببغداد تعرض لهجوم جوي اسقاط طائرة حربية سورية بريف إدلب للثوم أضرار مخيفة أكثر من فوائده المعروفة هذا الشبل من ذاك الأسد.. بنت شاروخان تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل هل تتذكرون الفتاة التي يغطي الشعر وجهها.. لن تصدقوا كيف بات شكلها من شاروخان وغوري إلى أبهيشيك باتشان وآيشواريا راي.. اعرفي كيف عرض أبرز نجوم بوليوود الزواج على محبوباتهم؟