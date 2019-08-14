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نكتة بيكاسو

منشور 14 آب / أغسطس 2019 - 11:40
بابلو بيكاسو
بابلو بيكاسو

زار صديق بيكاسو  ورآه مرتبكاً ومستغرقاً بتأمل لوحة يعمل بها، فسأله: ما بك أيها المعلم.. عم تبحث؟
قأجابه: النهد.. لا أدري أين وضعت النهد!.

 

كلمات دالة:بيكاسولوحةالمعلم

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