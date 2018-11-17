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نكتة حلوة من حلوة
نكتة حلوة من حلوة
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نشر 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 11:06 بتوقيت جرينتش
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بينترست
ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
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