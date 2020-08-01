نكتة سودانية

منشور 01 آب / أغسطس 2020 - 07:34 ضحكة سودانية سأل القاضي سودانيا: ليش يا عثمان قتلت زوجتك بعد ثلاثين سنة زواج؟ عثمان: والله يا حضرة القاضي كسل.. كل يوم كنت أقول بكرة. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند باريس سان جيرمان يتوج بالنسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية ألمانيا تحذر من عواقب خروج أمريكا من اتفاقات وتحالفات دولية أرمينيا: تركيا تسعى لزعزعة استقرار القوقاز إصابات كورونا في فلسطين تتجاوز 15 ألفاً كتيبة ايطالية فرنسية مشتركة لمكافحة الهجرة Loading content ...