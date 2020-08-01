  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. نكتة سودانية

نكتة سودانية

منشور 01 آب / أغسطس 2020 - 07:34
ضحكة سودانية
ضحكة سودانية

سأل القاضي سودانيا: ليش يا عثمان قتلت زوجتك بعد ثلاثين سنة زواج؟
عثمان: والله يا حضرة القاضي كسل.. كل يوم كنت أقول بكرة.

 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...