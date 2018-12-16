نكتة سورية: مراحل تركيب الصوبيا
هههه
- الله يخليك يا رجال. صرنا بنص الشتوية ولسا ما ركبتلنا الصوبيا.والله عم ابرد أنا والاولاد .؟
- تكرمي . قومي نزلي الصوبيا والبواري من السقيفة
- ليكن . جبتهم .
- طيب جيبي السيبا .
- يللا
- دككي البواري ببعضن
- يللا .
- حطي السيبا تحت المدخنة .
- يللا .
- اطلعي عالسيبا . ورح ارفعلك البواري .
- يللا .
- دككي البوري بالحيط .
- يللا .
- انزلي و جيبي شرطان التربيط والبينسة . واربطي الكوع بالصوبية .
- يللا .
- رجعي السيبا محلها و نضفي الغرفة .
- يللا .
- عبيها مازوت وشعليها واعمليلي كاسة شاي بدي ارتاح شوي .. هلكت من طلباتك وكتر النق.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12