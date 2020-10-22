نكتة لبنانية

لبناني يقول

كنت مسافر بسيارتي من أميركا إلى كندا حيث مكان إقامتي... و على الحدود أعطيت جواز سفري للموظفة ففتحته و قرأت مكان الولادة بيروت لبنان فقالت:

كيف حال لبنان؟

فقلت : بخير

قالت : منذ متى و أنت تعيش في كندا؟

فقلت : أنهيت السنة العاشرة

قالت : متى زرت لبنان آخر مرة؟

فقلت : منذ ثلاثة أعوام

فنظرت إلي و هي تبتسم و سألتني :

من تحب أكثر لبنان أم كندا؟

فقلت : الفرق عندي بين لبنان و كندا كالفرق بين الأم و الزوجة.. فالزوجة أختارها.. و أعشقها.. لكن لا يمكنها أن تنسيني أمي.. و الأم لا أختارها و لكن أجد نفسي ملكها.. لا أرتاح إلا في حضنها و لا أرتاح إلا على صدرها..

أُعجبت الكندية بهذا الإنسان الرائع! و تزوجته و عاشوا في لبنان.. و ها هي الآن تبيع العلكة بالقرب من ساعة التل و عم تدعي عليه و على إمه و على إم الساعة اللي إجت فيها علبنان..