نكتة مصرية

هههه

واحد رجع من الشغل لقى مراته بتلم بهدومها وحاجاتها سالها مستغرب خير في ايه قالتلو مش انت طلقتني قالها ازاي وانا لسه داخل قالتلو بعتلي رسالة مكتوب فيها انتي طالق قالها استي اصل تلفوني اليوم انسرق تعالي نكلم الحرامي يمكن هو اللي عمل كده = كلم الحرامي قالو سرقت الجوال وقلنا ماشي بتطلق الولية برسالة ليه

رد الحرامي قالو يا عم دي قرفت امي رسايل وات جاي جيب عيش وانت جاي جيب خضار وانت جاي جيب بصل وانت جاي جيب لحمة وانت جاي جيب فواكه صعبت انت عليا وقلت اطلقلك اياها على الاقل بكفر عن ذنبي بسرقة جوالك