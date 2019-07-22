وحدة سألت زوجها: عندي حفلة تنكرية شو رأيك كيف اتنكر؟ قال لها: روحي بلا مكياج..! ** هندي تعلم اللغة العربية حديثاً واسلم.. مر بمقبرة فما عرف يقول : انتم السابقون ونحن اللاحقون..قال: انت روح وأنا بعدين يجي!.