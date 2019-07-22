منشور 22 تمّوز / يوليو 2019 - 05:18 ضحك وحدة سألت زوجها: عندي حفلة تنكرية شو رأيك كيف اتنكر؟ قال لها: روحي بلا مكياج..! ** هندي تعلم اللغة العربية حديثاً واسلم.. مر بمقبرة فما عرف يقول : انتم السابقون ونحن اللاحقون..قال: انت روح وأنا بعدين يجي!. كلمات دالة:نكتةمضحكةضحكبتفقع من الضحك مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بالبصاق والشتائم.. فلسطينيون يطردون سعوديا "مطبعا" من القدس (فيديو) بريطانيا تعتبر احتجاز الناقلة "قرصنة دولة" وإيران تنشر أول صور للطاقم قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن صد هجوم واسع لقوات حفتر على طرابلس ترامب: إعلان ايران عن تفكيك شبكة تجسس للسي آي إيه محض "كذب" الاردن وقطر يدينان هدم اسرائيل للمنازل بالقدس والسلطة تلوح بقرارات “مصيرية” بمنتهى الجرأة و الثقة: نادين نجيم تنشر صورتها بلا مكياج و لا فلاتر صور نادرة من طفولة أبرز مشاهير بوليوود.. هل يمكنك التعرف عليهم؟ حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 16 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 17 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 الأحد يوليو / تموز 2019