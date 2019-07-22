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نكتتان..

منشور 22 تمّوز / يوليو 2019 - 05:18
ضحك
ضحك
وحدة سألت زوجها: عندي حفلة تنكرية شو رأيك كيف اتنكر؟ قال لها: روحي بلا مكياج..! ** هندي تعلم اللغة العربية حديثاً واسلم.. مر بمقبرة فما عرف يقول : انتم السابقون ونحن اللاحقون..قال: انت روح وأنا بعدين يجي!.
كلمات دالة:نكتةمضحكةضحكبتفقع من الضحك

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