نهاية منجم "كورونا"..

قالت صحيفة ”تايمز أون نيوز“، الهندية: إن المنجم الهندي الشهير بيجان داروالا، الذي توفي قبل يومين عن عمر ناهز 89 عاما، بفيروس كورونا، كان توقع نهاية الوباء في مايو / أيار الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن داروالا تحدث عن توقعاته في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال ”جاء إلينا فيروس كورونا نتيجة الجشع والأنانية التي يعاني منهما العالم حاليا مع دخول كوكب زحل في مدار الأرض“.

وقال بيجان داروالا وفقا للصحيفة، أن ”أزمة فيروس كورونا ستنتهي في مايو/أيار الجاري، إذ سينصرف كوكب زحل من خريطة الأبراج الخاصة بالعالم، وبالتالي فإن الأزمة ستنتهي بالتأكيد، ويتعين على الجميع البقاء في منازلهم كي يظلوا سالمين بعيدا عن خطر العدوى بالفيروس“.

وأشارت الصحيفة إلى أن داروالا اشتهر بتوقعاته الصحيحة، إذ أكد من قبل فوز بيهاري فاجبايي، ومورارجي ديساي، نارندار مودي برئاسة الوزراء في الهند، كما حصل على جائزة كتاب ”نبوة الألفية“، على خلفية كونه واحدا من أبرز 1000 عالم تنجيم في التاريخ.

وقبل يومين، تدهورت حالة داروالا، نتيجة إصابته بفيروس ”كورونا“، إذ تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي قبل وفاته.

يعني من الآخر.. كذب المنجمون ولو صدقوا