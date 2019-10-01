نيلسون مانديلا يروي هذه القصة..

نيلسون مانديلا يقول :

بعد أن أصبحت رئيساً .. طلبت من بعض أفراد حمايتي التجوال معي داخل المدينة ، وتناول

الغذاء في أحد مطاعمها .و في أحد المطاعم جلسنا في أماكننا وكل منا طلب نوعا من

الطعام ..و بعد فترة أحضر لنا العامل طلباتنا ،

فلاحظت أن هناك شخصا جالسا مقابل طاولتي ينتظر الطعام .قلت لأحد الجنود :إذهب واطلب من ذلك الشخص أن يأتي بطعامه ويأكل معنا ..

ذهب الجندي و طلب من الرجل أن يإتي ليأكل معنا ..حمل الرجل طعامه .. و جلس بحانبي كما طلبت و بدأ يتناول الطعام ..و كانت يداه ترتجفان الى أن فرغ الجميع من طعامهم وذهب الرجل .. فقال لي الجندي :لعل الرجل كان مريضآ .. فقد كانت يداه ترتجفان وهو يأكل !!

فأجابه مانديلا :

لا .. ابدا ، هذا الرجل كان حارسآ للسجن الذي كنت فيه و في أغلب الأحيان وبعد التعذيب الذي كنت أتعرض له كنت أصرخ وأطلب قليلا من الماء .وكان يأتي هذا الرجل و يقوم بالتبول على رأسي في كل مرة ، لذلك وجدته خائفآ يرتجف ..

توقع بأنني سأبادله الآن بنفس الطريقة ، فأقوم إما بتعذيبه أو بسجنه وأنا رئيس دولة جنوب أفريقيا

ولكن هذه ليست من شيمتي ..ولا من أخلاقي ...!

عقلية الثأر لاتبني دولة .

بينما عقلية التسامح تبني امة .